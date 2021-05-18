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مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيؤمن سنويا 350 الف طن من الحديد والفولاذ للعراق قاطبة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T08:36:31+0000
مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيؤمن سنويا 350 الف طن من الحديد والفولاذ للعراق قاطبة

شفق نيوز/ دشنّ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء معمل  "ميد ستيل" في مدينة أربيل.

وقال بارزاني في كلمة له بهذه المناسبة "نحن في اقليم كوردستان مستمرون في دعم القطاع الخاص وخاصة لمثل هكذا مشاريع"، مردفا بالقول: نحن لا نقطع الوعد فقط بل ننفذها على أرض الواقع ايضا ونسعى إلى تنويع مصادر دخل الإقليم.

وأضاف "مما لا شك فيه أن هذا المشروع يمكنه إنتاج 350 ألف طن من الحديد الصلب والفولاذ سنويا ليس للإقليم وحسب بل للعراق قاطبة".

وتابع بارزاني بالقول إن ما يبعث على الفخر ان الاقليم يوما بعد آخر ماضٍ في إنشاء المشاريع المهمة، مؤكدا أن حكومته تسعى جاهدة بألّا تعتمد على مصدر دخل واحد وتنويع المصادر الداخلية.

ودعا رئيس حكومة إقليم كوردستان المستثمرين للإستثمار في القطاعات كافة في الإقليم، منوها الى ان حكومته لديها برنامج رصين في تطوير كوردستان وفي جميع المجالات.

وتبلغ كلفة المعمل 100 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 350 الف طن من الحديد الصلب والفولاذ سنويا، ويوفر فرص عمل لـ1000 عامل.

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