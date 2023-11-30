مسرور بارزاني في cop28: اهمال التغييرات المناخية ليس خيارا

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن سعادته بالتواجد في الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في مباحثات القمة العالمية للمناخ، مشددا على أن أعمال التغييرات المناخية ليس خيارا.

وكتب بارزاني على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي اكس وتابعته وكالة شفق نيوز، انه سعيد بالتواجد في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مباحثات القمة العالمية للمناخ cop28.

وشدد بارزاني على أن إهمال التغييرات المناخية ليس خيارا، مشيرا إلى أنه كشعب وجزء من المنطقة يجب أن يكون له دورا مؤثرا.

وتوجه بارزاني اليوم الخميس إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للمناخ cop28 التي تعقد خلال الأول والثاني من شهر كانون الاول المقبل في دبي.

وقالت حكومة اقليم كوردستان في بيان ان هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.