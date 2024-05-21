مسرور بارزاني في عزاء رئيسي: نأمل تقريب الأمم من بعضها البعض

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في مراسم عزاء الرئيس الإيراني، في القنصلية الإيرانية في أربيل، إلى أن تكون هذه الأحداث سببًا لتقريب الأمم من بعضها البعض، حسب وصفه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، شارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، التي أقيمت في القنصلية الإيرانية في أربيل.

وقال بارزاني، في كلمة للصحفيين: "كنا نتوقع أن نرحب بالرئيس الإيراني في أربيل خلال أيام قليلة، خلال زيارته المقررة إلى العراق، ولكن لسوء الحظ أدى هذا الحادث المأساوي إلى وفاته الرئيس ووزير الخارجية"..

وتابع بارزاني: "لقد جئنا لتقديم تعازينا للقيادة والرئاسة وحكومة وشعب إيران من خلال قنصلية جمهورية إيران الإسلامية، نأمل أن تكون هذه الأحداث سببًا لتقريب الأمم من بعضها البعض ويمكننا جميعًا بناء علاقات أفضل مع بعضنا البعض".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.