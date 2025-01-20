مسرور بارزاني في سويسرا للمشاركة بمنتدى "دافوس"

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مسرور بارزاني، سيعقد على هامش مشاركته في أعمال المنتدى، عدداً من الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، وسيناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي مع إقليم كوردستان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وسينظم (بيت كوردستان)، الذي اُفتتح العام الماضي بتوجيهٍ ومبادرة من بارزاني، حزمةً من الفعاليات والنشاطات هذا العام والتي تهدف إلى التعريف بإمكانات الإقليم والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وذلك في سياق تعزيز حضور الإقليم في هذا المحفل الاقتصادي العالمي البارز.

وتأتي مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان، في دافوس، ضمن إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة إقليم كوردستان على الصعيد الدولي، وبحث القضايا المتعلقة بمستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويشارك هذا العام وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من إقليم كوردستان، في هذا الحدث الاقتصادي العالمي، وفق البيان.