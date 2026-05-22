مسرور بارزاني إلى بغداد لوضع "روناكي" على طاولة الزيدي

شفق نيوز- أربيل

أعلن عزيز احمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، لإجراء محادثات مع بغداد، فضلا عن تقديم تجربة "روناكي" الخاصة بالكهرباء لمساعدة الحكومة الاتحادية في إصلاح قطاع الطاقة.

وقال احمد في منشور على منصة أكس: سيقود رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وفداً هاماً إلى بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف أنه "‏سنقدم تجربة حكومة إقليم كوردستان الفريدة مع برنامج رونكي الذي يعمل على مدار 24 ساعة إلى الحكومة الاتحادية الجديدة، بما في ذلك المساعدة التقنية والوصول إلى تقنيتنا لتسريع طموحات رئيس الوزراء الزيدي في إصلاح قطاع الكهرباء".

وتابع "‏سيتابع بارزاني أيضاً الضمانات الأمنية للسماح لشركات النفط والغاز في إقليم كوردستان باستئناف الإنتاج والتصدير، مما قد يضاعف قدرة العراق التصديرية إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً".

وأكمل: ‏لا يمكن توقع أن تستأنف الشركات عملياتها في ظل تهديد الطائرات بدون طيار في السماء.