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مسرور بارزاني: على أي جماعات ليست ضمن القوات العراقية الرسمية الانسحاب فوراً من حدود الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T21:05:29+0000
مسرور بارزاني: على أي جماعات ليست ضمن القوات العراقية الرسمية الانسحاب فوراً من حدود الإقليم

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة، وأكد أن مرتكبي الهجوم سيحاسبون على أعمالهم.

وكتب رئيس الحكومة سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر قائلاً: "أندد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة على مطار أربيل الدولي والمعسكر التركي في بعشيقة، وأدين الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه. إن هذه الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخلي وتعاوننا مع التحالف الدولي".

وأضاف أنه: "يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية، الانسحاب فوراً من حدود إقليم كوردستان، وسأجري في الأيام المقبلة محادثات مع شركاء عراقيين ودوليين لبحث السبل الكفيلة لتحقيق ذلك".

وقال رئيس الحكومة: "لقد تحدثتُ الليلة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإعادة التأكيد على هدفنا المشترك المتمثل في محاسبة هذه الجماعات الخارجة على القانون. وأؤكد لشعب إقليم كوردستان أن أعضاء الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هذا الهجوم سيُحاسبون على أعمالهم".

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