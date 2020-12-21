مسرور بارزاني: على القوات المسلحة غير القانونية مغادرة كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة لإدامة الحرب على تنظيم داعش، فيما دعا إلى أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة "غير النظامية".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني "استقبل قائد قوات العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسوريا، غيوم ويل بوربير، والقنصل الأميركي لدى أربيل، روب وولر، للتباحث بشأن الوضع في العراق والمنطقة وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي".

وأضاف "كذلك تم التشديد على الاستمرار في دعم قوات البيشمركة لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش".

وثمّن بارزاني، بحسب البيان، دعم التحالف الدولي لإقليم كوردستان في التصدي للإرهاب، مشددا على "ضرورة خروج القوات المسلحة غير القانونية من إقليم كوردستان حتى يتسنى للإقليم أن يركز كل جهوده وقواه ويبذل كل ما في وسعه من أجل مكافحة الإرهاب".

وأكد رئيس حكومة الإقليم على "أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج الميليشيات المسلحة من المنطقة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم".

من جانبه، أكد قائد قوات العمليات الخاصة للتحالف الدولي، أن إقليم كوردستان شريك مهم بالنسبة للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة.