مسرور بارزاني: أطراف استغلت الاحتجاجات وحرّفت مسارها إلى العنف والتخريب

شفق نيوز/ اتهم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء أطرافاً، لم يسمها، باستغلال الاحتجاجات في محافظة السليمانية وتحريف مسارها إلى العنف والتخريب.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة موجهة إلى شعب كوردستان، تابعته وكالة شفق نيوز، "نحن ندعم التظاهرات المدنية السلمية لمواطني كوردستان للتعبير عن آرائهم بحرية، بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين"

وأضاف أن بعض الأطراف استغل الاحتجاجات وغير مسارها إلى العنف والتخريب، مضيفا "ما نشاهده بعيد عن الواقع، ولا يخدم شعب كوردستان".

وأشار بارزاني إلى أن "المشكلة لا تكمن فقط في مسألة الرواتب، بل نحن صاحب قضية وأن حقوقنا مخترقة منذ سنوات".

وشدد على "عدم السماح للمخربين بمهاجمة المؤسسات الحكومية وتغيير مسار التظاهرات، لان هذا يلحق الضرر أولاً بحقوق المتظاهرين".

وأوضح أن "جميع مقرات الاحزاب الكوردستانية من السلطة والمعارضة تعرضت للتخريب، وهذا دليل على ان هناك من يريد القضاء على تجرية اقليم كوردستان".

وطالب بارزاني، المتظاهرين، بعدم السماح في استغلالهم من قبل هؤلاء لتغيير مسار التظاهرات.

ولفت إلى أن عنصرا من قوات البيشمركة قتل برصاص قناص، وتعرضت المقرات إلى الضرب من سلاح "آر بي جي".

وقال بارزاني إن "هؤلاء ليسوا متظاهرين، ومن واجب الجميع مواجهة هذا الوضع معاً".

وشهدت المحافظة السليمانية احتجاجات على مدى أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.