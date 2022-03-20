مسرور بارزاني: شعب كوردستان ماضٍ في صون حقوقه الدستورية ولن يتنازل عنها

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، تهنئته بمناسبة حلول عيد نوروز، مشيراً إلى أن شعب كوردستان ماضٍ في صون حقوقه الدستورية ولن يتنازل عنها، كما أكد أن الإقليم عامل دائم للاستقرار ولم يشكل تهديداً ضد أي جهة.

وقال اعلام الحكومة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني هنأ، اليوم، الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول أعياد نوروز، متمنياً للجميع عطلة تسودها المحبة والطمأنينة.

وجاء في نص التهنئة: مع إشراقة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية، أتقدم إلى الكوردستانيين كافة بأحر التهاني والتبريكات، وأخصُّ بالتحية أبطال البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع عطلة سعيدة مفعمة بالطمأنينة وتسودها المحبة والمسرّات. واستثمر هذه المناسبة البهيجة لأهيب بالمواطنين جميعاً الحفاظ على نظافة البيئة أثناء السياحة والتنزه والسفر والتقيّد بالتعليمات المرورية.

لقد كان نوروز بالنسبة لشعب كوردستان، منذ القِدم ولا يزال، رمزاً ومعنى من معاني الصمود ومواجهة الظلم والقهر في مسيرة النضال والحرية والخلاص والتحرر. إذ ما زال الشعب الكوردستاني ماضٍ بكفاحه في سبيل صون حقوقه الدستورية والدفاع عنها، متمسكاً بثوابته ومطالبه القومية ولن يتنازل أو يتخلى عنها تحت أي ضغط وظرف.

وفي هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا بأن إقليم كوردستان، كما عهدتموه، سيظل دوماً عاملاً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة، ولم يشكل يوماً تهديداً ضد أي جهة، بل على العكس تماماً، فإلى جانب ذَوده عن حقوقه التي كفلها الدستور، لعب دوره المحوري في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان والعراق.