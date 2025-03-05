مسرور بارزاني: شعب كوردستان لن يفرّط بحقوقه المشروعة تحت أي ضغط أو تهديد

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على حماية الكيان الدستوري للإقليم، وعدم التنازل عن الحقوق المشروعة لشعبه "تحت أي ضغط أو تهديد".

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة آذار 1991، قال فيه "لقد كانت انتفاضة آذار الشاملة منعطفاً مفصلياً في تاريخ نضالنا، إذ احتضنت كل مكونات شعب كوردستان، مسطّرةَ بذلك واحدة من أعظم مفاخرنا ومنجزاتنا".

وأضاف أنه "بفضل وحدة الصف وتلاحم الشعب والقوى السياسية، تحرر إقليم كوردستان من براثن الظلم والاحتلال، لترسخ إرادته أسس الديمقراطية عبر انتخابات حرة أفرزت أول برلمان وحكومة للإقليم تمثلان تطلعاته وآماله".

وتابع مسرور بارزاني القول "اليوم، إذ نستحضر هذه الذكرى العظيمة، تتضاعف مسؤوليتنا في توحيد الكلمة ورص الصفوف، حمايةً للكيان الدستوري وصوناً للمؤسسات الشرعية لإقليم كوردستان".

واختتم بيانه قائلا، إنه "حفاظاً على المنجزات التي لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء الأبرار وتضحيات البيشمركة البواسل، ولن يفرّط شعب كوردستان أو يتنازل قيد أنملة عن حقوقه المشروعة تحت أي ضغط أو تهديد".

يشار الى ان اقليم كوردستان قاد انتفاضة في العام 1991 ضد نظام صدام حسين مما اضطر الكثير من السكان إلى الفرار والنزوح من البلاد ليصبحوا لاجئين في المناطق الحدودية مع إيران وتركيا.

وفي العام 1991 أنشئت في الإقليم منطقة حظر الطيران بعد حرب الخليج الثانية، مما شكل ملاذًا آمنًا سهل عودة اللاجئين الكورد، كما واصلت قوات البيشمركة فيما بعد محاربة القوات الحكومية، ولقد غادرت القوات العراقية كوردستان في نهاية المطاف في تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وغدت المنطقة مستقلة ذاتيًا.