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مسرور بارزاني: شعب كوردستان كان متفهماً لما نمر به من ظروف مالية عصيبة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-31T12:10:04+0000
مسرور بارزاني: شعب كوردستان كان متفهماً لما نمر به من ظروف مالية عصيبة

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وقال بارزاني في برقية التهنئة، إن "حكومة إقليم كوردستان بذلت أقصى جهودها لتذليل العقبات ومواصلة مسيرة الإصلاح على الرغم من الصعوبات المالية والأزمات المفتعلة طيلة العام المنصرم، وواصلت إنجاز المشاريع الحيوية لإرساء دعائم البنية التحتية الاقتصادية في جميع أرجاء إقليم كوردستان بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأضاف "وبينما نطوي عام 2021، يحدونا الأمل بأن نتمكن، وبمؤازرة الجميع، من تقديم كل ما يليق بشعب إقليم كوردستان من خدمات ومشاريع في العام الجديد".

ووجه رئيس حكومة الاقليم "الشكر لشعب إقليم كوردستان الذي كان متفهماً لما نمر به من ظروف مالية عصيبة، متمنين أن يتكلل العام الجديد بنهاية تلك الأيام الشاقة والمضي في طريق نهضة كوردستان وازدهارها".

وتابع مسرور بارزاني "وإذ نستقبل العام الجديد، نستذكر بألم وحزن ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المؤسفة وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة في العام الماضي، مثلما نستذكر بإجلال وإكبار كبيرين شهداء البيشمركة الأبطال الذين قدموا أرواحهم في الحرب ضد إرهابيي داعش، دفاعاً عن أرض كوردستان، إذ ستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا".

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