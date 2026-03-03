مسرور بارزاني: سنُبقي الإقليم بعيداً عن التوترات ونعمل لحل أزمة الكهرباء والرواتب

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستعمل على إبقاء الإقليم بعيداً عن التوترات والأزمات في المنطقة، مع الاستمرار في حماية منجزاته، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الحكومة الاتحادية لمعالجة ملف الرواتب.

وقال بارزاني، خلال افتتاح مستشفى ماجدي في أربيل، "نتمنى أن نكون بعيدين عن جميع المشاكل، وسنعمل على إبقاء إقليم كوردستان بعيداً عن التوترات والأزمات الموجودة في المنطقة، مع الاستمرار في حماية منجزاتنا"، داعياً أهالي كوردستان إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، آملاً أن تنتهي التوترات بأسرع وقت ممكن وأن يحل السلام محل الحروب.

وأضاف أن "شعب كوردستان تحمّل خلال الفترة الماضية الكثير من التحديات والصعوبات، ومنها ملف الرواتب"، مؤكداً أن حكومة الإقليم على تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حل جذري للمشكلة، وأنها أوفت بجميع التزاماتها، معرباً عن أمله في أن تلتزم الحكومة الاتحادية بواجباتها تجاه مستحقات شعب الإقليم.

وفي ملف الكهرباء، أشار إلى أن الحكومة بذلت جهوداً لتوفير الكهرباء لمدة 24 ساعة ضمن مشروع "إيرونكي"، وأنها ما تزال مستمرة في تنفيذ هذا الوعد، إلا أن "المشاكل الأخيرة والهجمات التي استهدفت المنشآت الاقتصادية أدت إلى تقليل العمل فيها، وبالتالي انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء"، معتبراً أن ذلك "أمر مؤقت وخارج عن إرادة الحكومة".

وختم بارزاني بالقول إنه يأمل عودة الأمن والاستقرار إلى إقليم كوردستان وعموم المنطقة، مطالباً الحكومة الاتحادية بعدم السماح للعناصر الإرهابية الخارجة عن القانون باستهداف الإقليم أو الاعتداء على المنشآت والمناطق الحيوية والاقتصادية.