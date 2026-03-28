مسرور بارزاني: سنواجه الإرهابيين ونتخذ خطوات ضرورية لحماية كوردستان

شفق نيوز- اربيل

دان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف منزل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في دهوك، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة الجهات المنفذة.

وقال مسرور بارزاني في بيان "ندين بشدة الهجوم الجبان بطائرة مسيرة على منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في دهوك"، مطالباً الحكومة الاتحادية "بتحمل المسؤولية وتقديم هؤلاء الخارجين عن القانون إلى العدالة، ووضع حد لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها هذه الجماعات".

ودعا بارزاني المجتمع الدولي وحلفاء الإقليم إلى "مساعدة إقليم كوردستان على حماية مواطنيه ومصالحه"، مشددا "لدينا كل الحق في مواجهة هؤلاء الإرهابيين وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية إقليم كوردستان".

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق اليوم السبت، أن الهجوم الذي استهدف منزله في دهوك "تطور خطِر جداً بالنسبة للعراق"، مشدداً على أن القضية ليست شخصية وأنه يجب وضع حد لمثل هذه الأفعال.

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.