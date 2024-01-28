مسرور بارزاني: سنرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لحكومة اقليم كوردستان في عدد من الدول المهمة

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن حكومته تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في عدد من الدول التي وصفها بالـ"الصديقة والمهمة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان المنعقد في مدينة أربيل والذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "ما يبعث على السرور أن العلاقات الخارجية والدولية لإقليم كوردستان في السنوات الماضية تطورت ونمت كثيراً"، مردفا بالقول إن "عدد القناصل والبعثات الدبلوماسية في إقليم كوردستان آخذة بالزيادة والتوسع".

وأضاف أن "برنامجنا المستقبلي يتضمن زيادة عدد ممثليات حكومة اقليم كوردستان في الخارج، وفي عدة بلدان صديقة ومهمة التي تمتلك قناصل في الإقليم بهدف المضي في ترسيخ الصداقة، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاكاديمية".

كما أشار مسرور بارزاني، إلى أنه "من الناحية الدولية فإن حكومة إقليم كوردستان وضعت خطوات جيدة للغاية في هذا المجال من خلال زيارات الوفود الرفيعة للدول الى اقليم كوردستان، أو مشاركة الاقليم في المنتديات والمؤتمرات الدولية".

وأكد أن اقليم كوردستان ككيان دستوري وقانوني في العراق كان دائما يمثل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، والراغب في تحقيق أفضل العلاقات مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بشكل عام، هدفنا تنمية وتقوية العلاقات الخارجية والدولية على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

مسرور بارزاني تابع بالقول: إن حكومة اقليم كوردستان أثبتت أنها شريك مهم وفاعل في المجتمع الدولي، وفي عدة مجالات كانت محط اهتمام بلدان العالم خاصة ان الاقليم منطقة مستقرة، ومركز للتعايش السلمي للمكونات المختلفة"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان لم يكن ابدا محل تهديد وخطر لأي طراف، ولقد مددنا دائماً يد الصداقة لجميع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام".

وشدد مسرور بارزاني على ضرورة "مراعاة مصالح كوردستان المشتركة مع دول المنطقة والعالم وحمايتها، ويجب احترام سيادة إقليم كوردستان والعراق وعدم انتهاكها".