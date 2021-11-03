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مسرور بارزاني: سلمنا آلاف الأدلة على جرائم داعش لـ"يونيتاد"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-03T13:32:35+0000
مسرور بارزاني: سلمنا آلاف الأدلة على جرائم داعش لـ"يونيتاد"

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، تسليم آلاف الأدلة على جرائم إرهابيي داعش، إلى فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (یونیتاد).

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني، المستشار الخاص والرئيس الجديد لفريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (یونیتاد)، كريستيان ريتشر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقا للبيان، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، الرئيس الجديد لـ(یونیتاد) على تسلّم منصبه وتمنى له التوفيق في مهامه"، مشدداً على أهمية "دور یونیتاد في دعم جهود حكومة إقليم كوردستان لمحاكمة مجرمي داعش".

وشكر ريتشر، الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على "تعاونها وتنسيقها مع فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش".

وجرى خلال الاجتماع الإشارة إلى أن "حكومة إقليم كوردستان سلمت لفريق یونیتاد في العامين الماضيين آلاف الأدلة على جرائم إرهابيي داعش، وستواصل التنسيق اللازم مع الفريق بهذا الصدد".

وكذلك تباحث الجانبان، الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمحاكمة مجرمي داعش وأرشفة جرائمهم ورقمنتها، وسبل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

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