مسرور بارزاني: زيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد خطوة إيجابية لحل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.

وأضاف البيان أنه التأكيد على أن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الرفيع إلى بغداد الأسبوع الماضي والمباحثات التي عقدها مع الرئاسات الثلاث والأطراف السياسية العراقية، بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم، تعدّ خطوة إيجابية في سبيل حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

كذلك شهد اللقاء بحث أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.

وزار وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يوم الخميس 14 من شهر أيلول الجاري، العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وضمّ الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مكثفة ومطولة مع، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي إضافة إلى قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية تم التباحث خلالها حول المستحقات المالية لكوردستان.

وأعلن رئيس الوفد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت مبكر من يوم الجمعة، تقديم حكومته مقترحين إلى الحكومة الاتحادية بشأن حل مشكلة تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، "نحن وفد حكومة إقليم كوردستان جئنا إلى هنا للدفاع عن الحقوق الدستورية، والمستحقات المالية لشعب كوردستان، وان نتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى حلول للمشاكل الراهنة"، معربا عن شكره وتقديره للكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لدعم وفد حكومة الإقليم الذي زار بغداد.

وأضاف أن الوفد أجرى حوارا مكثفا ومطولا مع الرئاسات الثلاث، وزعماء وقادة الأحزاب السياسية، مردفا بالقول، إن الوفد عقد مجموعة من الاجتماعات طالب من خلالها بإيجاد صيغة حل للمشاكل، وقدم مقترحين احدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد بشأن تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان.

وأوضح رئيس حكومة الإقليم، بأنه فيما يخص المقترح الطويل الأمد فإنه يستلزم بعض التشريعات وإجراء التغييرات والتعديلات على عدد من القوانين، والتي سنعمل عليه أكثر فيما بعدُ، مستدركا القول: لكن بما يتعلق بالحلول الحالية فإنه ستنعقد جلسة لرئاسة مجلس الوزراء الاتحادي وبهذا الصدد قدمنا عدة مقترحات، وتم الترحيب بها، وحظيت بتأييد جميع الأطراف السياسية، وأعربت عن دعمها ومساندتها لمقترحاتنا لتأمين المرتبات الشهرية لإقليم كوردستان.

وتابع مسرور بارزاني بالقول: نحن متفائلون وننتظر جلسة مجلس الوزراء ليوم الأحد وأن تتحول تلك التحضيرات إلى قرارات لتسريع حل المشاكل، وان يتسلم شعب كوردستان مرتباتهم كباقي من يتقاضون الرواتب في العراق.