مسرور بارزاني: زيارة رئيسة الوزراء الايطالية الى أربيل دعم كبير لاقليم كوردستان

شفق نيوز/ عدّ رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الى أربيل بأنها دعم كبير لاقليم كوردستان.

وقال بارزاني عقب اجتماعه مع ميلوني في اربيل، "ناقشنا خلال الاجتماع العديد من المواضيع المهمة وكلانا نريد توطيد و تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وايطاليا".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك حضرته وكالة شفق نيوز، أن "زيارة رئيسة الوزراء الايطالية هو دعم كبير لاقليم كوردستان في هذا الوقت".

وختم بالقول، "نكن التقدير والاحترام لزيارة رئيسة الوزراء الايطالية الى اربيل".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات المشتركة بين اربيل وروما.

وكتب رئيس الاقليم تغريدة على حسابه في موقع تويتر "‏تشرفت باستقبال رئيسة وزراء ايطاليا ⁦‪‬⁩ في اربيل".

واضاف بارزاني؛ "كررت تقديري للدعم العسكري والإنساني الذي تقدمه إيطاليا للعراق وإقليم كوردستان".

وتابع "ناقشنا تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا المهمة".

ووصلت رئيسة الوزراء الايطالية اليوم الجمعة الى بغداد والتقت رؤساء الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي والجمهورية عبد اللطيف رشيد.