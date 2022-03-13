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مسرور بارزاني: أربيل لن تنحني للجبناء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-13T00:18:03+0000
مسرور بارزاني: أربيل لن تنحني للجبناء

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، إن "اربيل لن تنحني للجبناء"، وذلك بعد وقت قليل من قصف صاروخي استهدف عاصمة الإقليم.

وقال بارزاني في بيان، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل، وأحث الأهالي على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية".

وأضاف "أربيل لن تنحني أمام الجبناء".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان على تويتر، على الهجوم قائلا: "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكورد ليسوا عراقيين".

 

 

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