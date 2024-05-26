مسرور بارزاني خلال افتتاح القنصلية القطرية بأربيل: ندعم تنويع الاستثمارات واقتصاد كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، دعم حكومته لتنويع الاستثمارات والاقتصاد في الإقليم، داعياً المستثمرين القطريين إلى زيارة كوردستان للاطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية.

وقال بارزاني في كلمة خلال حفل افتتاح القنصلية القطرية في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "أتمنى أن تصبح هذه الخطوة سبباً في تطوير العلاقات الودية بين إقليم كوردستان وقطر".

وأضاف "سعداء بوجود علاقة جيدة بين إقليم كوردستان ودولة قطر وخلال الفترة الماضية زار العديد من المسؤولين القطريين الإقليم كما زرنا نحن أيضاً دولة قطر".

وتابع "نكن احتراماً كبيراً لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونتمنى تطوير العلاقات أكثر مع دولة قطر في مختلف المجالات على أساس المصالح المشتركة".

وأشار بارزاني إلى أن "افتتاح قنصلية دولة قطر سيساهم في تطوير العلاقات بمختلف الجوانب لاسيما في المحافل التجارية والثقافية والزراعية والتعليم العالي"، مضيفاً "قطر دولة غنية ومتطورة وصاحبة تجربة ناجحة لذا يمكن للإقليم كوردستان الاستفادة من تجربة قطر في هذه المجالات".

ودعا بارزاني المستثمرين القطريين إلى زيارة إقليم كوردستان والعمل في المجالات المتنوعة "ونحن في حكومة الإقليم على استعداد لتقديم أي تسهيلات في هذا الجانب".

وأكد على أن "إقليم كوردستان منطقة آمنة ومستقرة و بيئته مناسبة للاستثمار في مجالات مختلفة لاسيما في المجالات السياحية والزراعية والصناعية"، مضيفاً "ندعم تنويع الاستثمارات والتي هي جزء من برنامج حكومة الإقليم بتنويع المصادر الاقتصادية".