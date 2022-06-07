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مسرور بارزاني: خففنا من وطأة الأزمة العالمية للمحروقات والغذاء في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-07T08:32:21+0000
مسرور بارزاني: خففنا من وطأة الأزمة العالمية للمحروقات والغذاء في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن حكومته تمكنت من التخفيف من تأثير الأزمة العالمية للمحروقات والغذاء على سكان الإقليم، داعيا في الوقت ذاته إلى ترشيد الاستهلاك في سقي المزروعات في ظل الجفاف الذي يجتاح المنطقة والعراق منذ ثلاثة مواسم.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس لثلاثة مشاريع في مدينة دهوك، وهي مشروع مطحنة الدقيق، ومشروع البيوت الزجاجية لزراعة الفواكه والخضروات، فضلاً عن مشروع تربية الأبقار وتصنيع الأغذية.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن هذه المشاريع من ضمن برنامج حكومة الإقليم في مجال تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب، مردفا بالقول سنواصل إنشاء مثل هذه المشاريع في محافظات الإقليم كافة.

وأضاف أن كوردستان غنية في القدرات البشرية والثروات الطبيعية، وينبغي أن نؤمن بها حاجة الإقليم من المنتجات المحلية عبر تسخير القدرات في مجال تطوير الاقتصاد والزراعة والصناعة.

كما شدد رئيس حكومة الإقليم على ضرورة الوصول إلى مستوى كاف من الطمأنينة في تحقيق الأمن الغذائي، ودرء المخاطر الذي يشهدها العالم عن المواطنين في كوردستان في ظل الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية في العالم.

ومضى بالقول يتعين أن نولي المزيد من الاهمية في الانتاج المحلي لكي نكون مصدرا في توفير الغذاء بالشرق الاوسط، وان نوفر المحاصيل الزراعية لدول المنطقة، والبلدان الأوروبية.

وأردف مسرور بارزاني قائلا: إن الغذاء هو الحجر الأساس للتقدم في أي بلد، وينبغي تطوير هذا القطاع في الإقليم، و ان نستعد لإحتمالية استمرار الأزمات العالمية، وان نخفف من حدتها على المواطنين في كوردستان.

كما أشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن ما يشهده العالم أثر على أسعار المحروقات والغذاء، وإذا ما قارنا بين بلدان العالم وكوردستان، فإن حكومة الإقليم عملت على التخفيف من كاهل تلك الضغوط على السكان.

وعن القطاع الزراعي في الإقليم قال مسرور بارزاني، يتعين اختيار أفضل الطرق في تطوير الاقتصاد والزراعة بالسبل العملية الحديثة، داعيا إلى ترشيد استهلاك المياه في سقي المحاصيل لما نشهده من جفاف، وان ننتج المحاصيل في اقل المناسيب.

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