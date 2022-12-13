مسرور بارزاني: حل المشاكل "الأساسية" مع بغداد يبدأ من موازنة 2023

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وجود إمكانية لحل المشاكل الأساسية بين بغداد والاقليم إذا التزمت بغداد بحصة كوردستان في الموازنة وفقا للدستور وعدد السكان، فيما بحث مع مسؤول أوروبي سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيله فاريولا، بحضور المسؤول الجديد لمكتب الاتحاد الأوروبي لدى إقليم كوردستان توركيلد بيوك"، مبينة أن "رئيس الحكومة هنأ المسؤول الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه".

وسلط الجانبان، بشكل رئيسي، "الضوء على سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، ولا سيّما دعم الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية لإقليم كوردستان إلى الأسواق الأوروبية، كذلك جرى النقاش بشأن أهمية إصلاح النظام المصرفي الكوردستاني، وفرص المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد".

وتابع البيان أن "اللقاء شهد التباحث بشأن مشاكل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، إذ جدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل"، مشيراً إلى أن "تخصيص المستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بشكل عادل، استناداً إلى عدد سكان الإقليم وبموجب الدستور، يمكن أن يكون بداية جيدة باتجاه حل المشاكل الأساسية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".