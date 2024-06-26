مسرور بارزاني: حكومة كوردستان تتعامل مع حلبجة كمحافظة

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أن حكومته تتعامل مع حلبجة كمحافظة وتبذل جهوداً حثيثة لاستكمال الإجراءات الرسمية لتحويلها إلى محافظة.

جاء ذلك خلال استقباله، مجلس إسناد محافظة حلبجة، الذي يضم أعيان ووجهاء المحافظة، بحسب بيان من رئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

واستهل الوفد الاجتماع، بتقديم عرض موجز عن مجلسهم والهدف من تأسيسه، كما طرحوا جملة من المطالب الهادفة للارتقاء بأوضاع حلبجة، وفي مقدمتها استكمال الإجراءات المتعلقة بتحويلها إلى محافظة من قبل الحكومة الاتحادية، وعبّروا عن تقديرهم للقرار الذي اتخذته حكومة الإقليم آنذاك بجعل حلبجة محافظة بتوصية من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

كما تقدم أعضاء المجلس بالشكر لمسرور بارزاني على زيارته الأخيرة إلى حلبجة، مثمنين القرارات التي أصدرها خلال الزيارة والتي تصب في مصلحة أهالي المحافظة.

وقال بارزاني، "جددنا تأكيدنا على أن خدمة كوردستان، وحلبجة بشكل خاص، تعدّ من أهم واجبات الحكومة، خاصة لما تحمله حلبجة من رمزية عظيمة وتضحيات جسام قدمها شعب كوردستان، وسنبذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل الخدمات إلى حلبجة".

كذلك أكد خلال الاجتماع، على أن "حكومة إقليم كوردستان تتعامل مع حلبجة كمحافظة، وأنها تبذل جهوداً حثيثة وعلى تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي، لاستكمال الإجراءات الرسمية لتحويلها إلى محافظة، وهو حق مشروع لأهالي حلبجة".

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه إلا أن البرلمان فشل بإقراره جراء خلافات سياسية.