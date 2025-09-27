مسرور بارزاني يشكر واشنطن: استئناف صادرات نفط كوردستان مكسب للعراقيين كافة

شفق نيوز- أربيل

أثنى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، على الدور الذي ادته الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة استئناف صادرات نفط الاقليم بعد توقف دام لأكثر من عامين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أكاديمي بمناسبة الذكرى السنوية لـ"نيقية" في أربيل تحت شعار "الوحدة: حوار وتواصل".

وبهذا الصدد قال مسرور بارزاني ان حكومة اقليم كوردستان ستواصل الحفاظ على حرية الدين والمعتقد، وعلى التلاحم بين المكونات، وانها تعتقد تماماً وتدافع عن التعددية الدينية والثقافية.

وتابع "نأمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر سببا في تمتين التعايش المشترك، وستستمر حكومة الإقليم في ترسيخ أسس التعايش الديني"، مشيرا الى أنه "يوجد في اقليم كوردستان 50 مدرسة سريانية".

وفي كلمته تطرق مسرور بارزاني الى استئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي، قائلا إن: اتفاق استئناف صادرات النفط مكسب كبير لجميع العراقيين، مردفا بالقول: نشكر أمريكا على دورها في استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

ومضى رئيس حكومة اقليم كوردستان: نأمل ان يكون استئناف صادرات النفط سببا في تقوية بنية الاقتصاد التحتية.