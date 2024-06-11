مسرور بارزاني: حكومة اقليم كوردستان تخطط لإنشاء عدد من السدود

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن حكومته لديها خطط لإنشاء عدد من السدود لتأمين المياه للسكان، و لرفد قطاع الزراعة في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش وضع حجر الأساس لأكبر "علوة" حديثة (سوق لبيع الفواكه والخضروات بالجملة) في قضاء عقرة بمحافظة دهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "استجابة لطالبات المزارعين لمعالجة مسألة المياه، فإنه ضمن برنامج حكومة اقليم كوردستان إنشاء عدد من السدود الجديدة".

وأكد أن "الهدف الرئيسي للحكومة تنويع الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات، وتهيئة أرضية مناسبة ضمن إطار الاهتمام وتنمية القطاع الزراعي".