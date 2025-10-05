مسرور بارزاني: حاولوا إحباطنا وقطعوا ميزانيتنا لكننا ماضون نحو المستقبل

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن الإقليم واجه محاولات عديدة لإحباطه وعرقلة تقدّمه، لكنه تمكن من تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بفضل صمود شعبه وتعاون شركائه، فيما شدد على أن الشباب يمثلون الأمل والمستقبل.

وقال بارزاني في كلمةٍ له خلال الفعالية الثامنة من "تيدكس الوطن"، إن "هناك من حاولوا إحباطنا وإقناعنا بأننا لا نستطيع التقدم بوطننا إلى الأمام، فخلقوا العقبات والمشكلات وقطعوا الميزانية وأثاروا الأزمات السياسية، لكننا بفضل صمود هذا الشعب العزيز وبالتعاون مع شركائنا تمكّنا من مواجهة كل تلك التحديات".

وأضاف: "لن نكتفي بتجاوز هذه الأزمات واحدة تلو الأخرى، بل سنتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وسنحقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات".

وتابع بارزاني: "ردّنا على كل من يحاول فصل الشباب عن وطنهم هو أن شبابنا يدركون أكثر من أيّ أحدٍ آخر قيمة هذه الأرض، لأنها رُويت بدماء شهدائنا، وهي أرض مقدسة وعزيزة علينا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الشباب هم أمل ومستقبل وطننا"، موجهاً الشكر إلى القائمين على تنظيم فعالية “تيدكس الوطن” لما يقومون به من دور في "منح الشباب الأمل والثقة بأنفسهم وإتاحة الفرصة للتعرّف على قدراتهم".

وختم بارزاني كلمته بالقول: "نصيحتي للشباب هي أن يحبّوا وطنهم أولاً، وأن يؤمنوا بأنفسهم ثانياً".

ويجري تنظيم مؤتمر "تيديكس وطن" سنوياً في اقليم كوردستان من قبل شباب متطوعين بمشاركة دولية.

وحملت الفعالية هذا العام عنوان "موجة المستقبل"، وتشمل العديد من الأنشطة المتنوعة، كما تولي أهمية كبيرة لموضوع تمكين الشباب.