مسرور بارزاني: توترات السليمانية تستهدف استقرار كوردستان ويجب حلّها قانونياً

شفق نيوز- أربيل

دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، فجر الجمعة، إلى ضبط النفس ووقف المواجهات الدائرة في السليمانية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التوترات والاشتباكات التي تجري في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم كوردستان، لذلك يجب على جميع الأطراف أن يضبطوا أنفسهم ويوقفوا هذه المواجهات، وألا يُترك شباب هذا الوطن ضحية لها. وأي مشكلة أو خلاف موجود ينبغي أن يُحل بالطرق القانونية".

وأضاف: "لقد سعيتُ مع جميع الأطراف من أجل إنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف".

واندلعت مواجهات مسلحة، فجر الجمعة، في مدينة السليمانية، عقب تحرك قوات أمنية مشتركة من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني لتنفيذ مذكرة توقيف قضائية بحق القيادي السياسي لاهور شيخ جنكي، استناداً إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي.