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مسرور بارزاني: تم انتهاك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T08:09:31+0000
مسرور بارزاني: تم انتهاك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم "انتهاكاً للحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "سنمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان التي أُنتهكت وتُنتهك"، مؤكدا أنه "تم خرق عدد من المواد الدستورية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية".

وأضاف "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي".

وتابع مسرور بارزاني ان هذا القرار استند على قانون حزب البعث المنحل لسنة 1976، مؤكدا "هذا القانون خاص بحكومة مركزية وليست حكومة اتحادية".

كما لفت إلى أن المحكمة الاتحادية اتخذت هذا القرار في وقت حرج جدا، واصفا أن "المحكمة الاتحادية غير دستورية ولم تستند للقانون في تشكيلها".

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