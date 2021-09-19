مسرور بارزاني: تمكنا من التغلب على أزمة كورونا والازمة المالية في الإقليم

شفق نيوز/ صرّح رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد بأن حكومته تمكنت من تجاوز أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية في الإقليم عبر تطبيق عملية الإصلاح.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في منتدى النظام التربوي الذي تنظمه الجامعة الامريكية في دهوك، إن برنامج حكومته أكد على أهمية قطاع التربية والتعليم والعمل على تطويره والرفع من مستواه.

وأردف بالقول إنه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال السنتين الماضيتين، وتفاقم الأزمة المالية طرأ وللأسف وضع غير طبيعي و غير مرغوب له، ولكننا لم يوقفنا ذلك وأجرينا عملية الإصلاح على شتى القطاعات وبمختلف المجالات، ومن خلاله تمكنا من التغلب على هذه الأزمات.

وأكد رئيس الوزراء على أن حكومة تسعى إلى تطوير قطاع التربية والتعليم، والرفع من مستواها بما يتلائم مع القرن الواحد والعشرين لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة في المجتمع وخاصة بين شريحة الشباب.