مسرور بارزاني: تعرض فلاحون كورد للإعتداء في داقوق مصدر قلق بالغ

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الاعتداءات التي تعرض لها فلاحون كورد في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال إن "الاعتداء على الفلاحين والمزارعين الكورد في حدود قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، يشكّل مصدر قلق بالغ، وأدعو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الاتحادي إلى الإسراع لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكورد في داقوق ومناطق أخرى من كركوك، التي ينفذها أشخاص متنفذون، محاولين إخراج الكورد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومصادرتها، بما يتنافى مع الشرع والقانون".

وأضاف "هذه الممارسات تتعارض تماماً مع مبادئ التعايش السلمي وفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ويجب على المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية وضع حد لمثل هذه الانتهاكات".