مسرور بارزاني: بعض المسيّرات التي استهدفت أربيل أُرسلت من نينوى

شفق نيوز- أربيل

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، إن جزءاً من الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الفترة الماضية انطلق من داخل العراق، مشيراً إلى أن بعض الطائرات المسيّرة التي استهدفت أربيل أُرسلت من محافظة نينوى.

وأضاف بارزاني، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في مدينة اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن حكومة الإقليم بذلت "جهوداً كبيرة" لتوفير متطلبات الدفاع، وأجرت اتصالات مع عدد من الدول، فضلاً عن مخاطبة الحكومة الاتحادية، بهدف تمكين الإقليم من الحصول على منظومة دفاعية تحميه من الهجمات.

وأوضح، أن إقليم كوردستان لم يحصل حتى الآن على تلك المنظومة، مؤكداً أن ذلك "ليس لأن الإقليم لم يطلبها، وإنما لأنه لم يُسمح له بامتلاك هذه الأسلحة".

وأكد بارزاني أن الأولوية لا تقتصر على توفير منظومات الدفاع، بل تتمثل في معالجة أسباب الهجمات ومنع وقوعها من الأساس، مضيفاً: "للأسف، فإن جزءاً من الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الفترة الماضية انطلق من داخل العراق، وتحديداً من جهة الموصل".

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية منع مصادر التهديد التي تستهدف الإقليم، وعدم السماح لـ"الخارجين عن القانون" بتهديد أمنه واستقراره، بما ينعكس، بحسب قوله، على أمن واستقرار العراق بأكمله.