مسرور بارزاني: تعامل بغداد مع كوردستان ليس تعاملا مع إقليم اتحادي وهذا غير مقبول

شفق نيوز/ عقدت حكومة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت، اجتماعا غير اعتيادي في اربيل حول مسألة رواتب الموظفين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان "الجلسة تجمع ممثلي حكومة الاقليم في بغداد و رؤساء الكتل الكوردستانية".

واضاف ان "الجلسة تتضمن مناقشة قضية رواتب الموظفين والمستحقات المالية".

بدوره قال رئيس حكومة الاقليم خلال الاجتماع، إن تعامل بغداد مع إقليم كوردستان ليس تعاملاً مع إقليم اتحادي.

وأضاف مخاطبا المجتمعين "أنتم الذين تمثلون إقليم كوردستان واجبكم الأول هو تمثيل شعب إقليم كوردستان بكل اطيافه، ثم تمثلون القوى والأحزاب السياسية".

كما اشار مسرور بارزاني الى أنه "توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سلوك بغداد تجاه إقليم كوردستان ظالم وغير عادل وغير مقبول".

وتابع رئيس حكومة الاقليم قائلا: "اعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى بغداد القدرة على فرض أي شيء على كوردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية"، مردفا بالقول إنه ينبغي تصحيح مسار العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد".

وفيما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات إقليم كردستان المالية، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية ان الاخيرة "لن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كوردستان".

وانهى حديثه قائلا: لقد شغلوا كوردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكورد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب، وقد نجحت.