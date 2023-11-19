مسرور بارزاني: تطوير القطاع الصناعي في كوردستان يسهم بالحد من البضائع المستوردة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن تطوير القطاع الصناعي سيسهم في الحد من دخول البضائع المستوردة للإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش وضع الحجر الأساس لمشروعي المنطقة الصناعية، و مصنع إعادة تدوير النفايات في ناحية "رزكاري" التابعة لإدارة منطقة "زاخو" المستقلة.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "هذين المشروعين الاستراتيجيين مهمان للغاية، ويعودان بالمنفعة الكبيرة على المنطقة"، مضيفا أن "تطوير القطاع الصناعي سيترك اثراً واضحاً على اقليم كوردستان، وان العالم اليوم يُعرِّف البلد المتقدم من خلال تطوره الصناعي".

وأضاف أن "إقليم كوردستان منطقة غنية بالمواد الأولية، والثروات الطبيعية وهي الأساس في تطوير القطاع الصناعي، والسوق الجديدة في الإقليم التي تمتلك سلعا تتطلب العمل عليها وتوفير المواد الخام لها داخل كوردستان للحد من استيراد البضائع والتقليل من حجمها".

وأكد مسرور بارزاني أن حكومته ستواصل تقديم الخدمات لمنطقة "زاخو" ومناطق كوردستان، مشيرا الى أهمية هذين المشروعين لاقليم كوردستان اللذين سيوفران آلاف من فرص العمل للمواطنين اضافة الى حماية البيئة وتعزيز البنى التحتية للمنطقة.