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مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T10:10:01+0000
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء عن رفضه للأصوات السياسية العراقية التي تطالب بتسليم الملف النفطي للإقليم كاملة بيد الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة انعقاد جلسة لمجلس وزراء الإقليم صباح اليوم.

وقال بارزاني خلال المؤتمر ان العراق يمر بظروف صعبة وطلبنا تضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً أو اقيامه مع نصف واردات المعابر إلى الحكومة الاتحادية.

واردف بالقول ان مشكلتنا ليست فقط الموازنة، وانما لدينا مشاكل اخرى مثل المصاريف السيادية والتقاعد ومستحقات قوات البيشمركة والاستثمارات.

وأكد بارزاني أن المادة 140 الدستورية لم تطبق لغاية الآن، مستدركا القول "نريد الآن معالجة مشكلة الموارنة وتطبيق الاتفاق الأخير الذي توصلنا اليه".

واستطرد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول "نسمع من يقول ان الاقليم يجب ان يسلم ملفه النفطي كاملة الى بغداد وهذا امر غير دستوري ولا نقبل بخرق حقوق كوردستان".

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