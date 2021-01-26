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مسرور بارزاني: تحرير كوباني أكثر من مجرد ذكرى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-26T16:23:17+0000
مسرور بارزاني: تحرير كوباني أكثر من مجرد ذكرى

شفق نيوز/ غرد رئيس حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتحرير مدينة كوباني الكوردية شمال شرق سوريا من قبضة داعش.

وقال بارزاني في تغريدته على تويتر، "اليوم ليس ذكرى تحرير كوباني من احتلال وسطوة داعش فحسب، بل ذكرى توحد الشعب الكوردي ايضا ضد عدو مشترك".

وتابع بالقول، "وهذا تذكرة قوية بأننا دائما أكثر نجاحا بوحدة صفنا".

وشن تنظيم داعش في 13 سبتمبر 2014، هجوما واسعا من أجل الاستيلاء على مدينة كوباني الكوردية في شمال شرق سوريا، والتي كانت تحت السيطرة العسكرية لوحدات حماية الشعب الكوردية.

وتمكن التنظيم من اجتياح القرى المحيطة وصولا إلى وسط المدينة، إلا أن القوات الكوردية التي تقودها وحدات حماية الشعب تمكنت من صد هجوم التنظيم ورده في أعقابه، بدعم من قوات التحالف الدولي وبيشمركة إقليم كوردستان العراق.

وأقر برلمان إقليم كوردستان في (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) إرسال قوات من البيشمركة عبر تركيا إلى كوباني التي كان يحاصرها تنظيم (داعش).

ووصل قرابة ١٥٠ مقاتلا من قوات البيشمركة والذين شاركوا بصد هجوم داعش عبر تقديم الدعم العسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية بالأسلحة الثقيلة (مدافع) وقال حينها جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في اقليم كردستان العراق إن مقاتلين البيشمركة يدعمون وحدات حماية الشعب ولديهم عدد من الأسلحة شبه الثقيلة.

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