مسرور بارزاني: تحدثت مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين في الهجوم الإرهابي

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدف مدينة أربيل مساء الاثنين 15 شباط 2021.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر: "أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية على أربيل، وأحث جميع الكوردستانيين على التزام الهدوء".

وأكد: "لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي".

وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي، مقتل شخص وسقوط جرحى خلال القصف الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر التحالف في بيان، "تقارير أولية عن نيران غير مباشرة استهدفت قوات التحالف في أربيل الليلة، حيث قُتل مقاول مدني، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين وجرح جندي أمريكي".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن اللجنة ستكون مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.