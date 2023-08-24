مسرور بارزاني: تباحثنا مع وزير الخارجية التركي حول استئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الخميس، أنه تباحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول إمكانية إعادة استئناف صادرات نفط الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع فيدان الذي يزور اربيل حاليا، إنهما تباحثا بشأن العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى، وكذلك تم التباحث حول اعادة صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بحسب الحقوق الدستورية للإقليم ، و بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف أنه تم الباحث ايضا خلال الاجتماع حول أمن المنطقة، مشددا على أن إقليم كوردستان يتعامل وينفذ ما عليه بحسب الدستور الدائم للعراق، و لا يسمح ان يكون مكانا لتهديد دول الجوار.