مسرور بارزاني: هذه الانتخابات مهمة لان الشعب سيقرر فيها شكل الحكم للأعوام الأربعة المقبلة

شفق نيوز - أربيل

وصف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الانتخابات التشريعية السادسة في العراق بأنها "مهمة لأن الشعب سيقرر فيها شكل الحكم" للأعوام الأربعة المقبلة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها عقب ادلائه بصوته في الانتخابات بمدينة اربيل، انه "بلا شك هذه الانتخابات مهمة، ونأمل أن يصوت الشعب بحرية بعيدا عن أية ضغوط".

وأضاف أن "الشعب سيقرر اليوم طريقة وشكل الحكم للأعوام الأربعة المقبلة".