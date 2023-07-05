مسرور بارزاني: بعض المشاكل كانت تحتاج إلى تغيير جذري وليس إصلاحاً فقط

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك مشاكل في الإقليم كان يجب تغييرها جذرياً وليس إصلاحها فقط، فيما أكد استمرار التواصلمع الحكومة الاتحادية لحلّ الملفات العالقة.

وقال بارزاني خلال جلسة حوارية مع مواطنين من مختلف محافظات الإقليم، تابعتها وكالة شفق نيوز "منذ بداية عمل الكابينة الحكومية الحالية حاولنا اصلاح المشاكل وجعل الاعمال التي انجزت سابقا افضل، لكن كانت هناك اشياء لا يكفي الاصلاح لمعالجته بل كان يلزم تغييرها من جذورها، وانا اعتقد ان برنامج رقمنة المؤسسات الحكومية سيقدم الكثير من التسهيلات للحكومة والمواطن ايضا".

واضاف "اعلم ان هناك الكثير من المشاكل لكن جزءً كبيراً منها كانت مصطنعة من قبل اطراف داخلية تضررت مصالحها وشعرت بالخطر، كما انه على الصعيد الخارجي حوربت هذه الحكومة لكي لا تتمكن من اداء مهامها من خلال الضغوط القانونية والاقتصادية والسياسية".

وتابع "حققنا الكثير من المنجزات لكن جائحة كورونا حالت دون قدرتنا على استكمال الكثير من اعمالنا في بداية تسلم الكابينة الحكومية لكن رغم ذلك تمكنا من ايجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب".

وبين بارزاني "نحن الان في مرحلة تجاوزنا فيها الكثير من الازمات وهناك ازمات متبقية لكن نتمنى التمكن من مواجهة التحديات المستقبلية ايضا وتجاوزها".

وبشأن صرف رواتب موظفي الاقليم، اوضح بارزاني "مسألة الرواتب كانت من المسائل المهمة حيث نؤكد اننا في هذه الكابينة دفعنا جميع الرواتب للموظفين رغم الازمات التي مررنا بها".

وبشأن التواصل بين بغداد واربيل، اكد بارزاني "نحن سنستمر مع الحكومة الاتحادية في حل الملفات العالقة بيننا والتي لم نتوصل الى حلول بشأنها، ونية حكومة الاقليم حسنة ورأيتم اننا ابدينا الكثير من المرونة لحل المشاكل لكننا لن نتنازل عن حقوق الاقليم ولا يحق لاحد التنازل عنها لانها حقوق الشعب وسنستمر في محاولة حل المشاكل مع بغداد بالطرق السلمية وفقا للدستور الذي يضمن حقوقنا".