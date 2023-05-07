مسرور بارزاني: بعد توقيع الاتفاق النفطي يكون إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، انه بعد توقيع الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد فإن الإقليم قد أوفى بجميع "واجباته و التزاماته".

جاء ذلك خلال لقائه، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد، الذي حضرته القنصل العام البريطانية لدى الإقليم روزي كيف، التباحث بشأن الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وأهمية حل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، وبعد توقيع الاتفاق الخاص بالنفط، يكون إقليم كوردستان قد أوفى بجميع واجباته والتزاماته، وننتظر أن تؤدي الحكومة الاتحادية واجباتها ومسؤولياتها تجاه إقليم كوردستان.

وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد.

وفيما يتعلق بالوضع في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر العام الجاري.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التطرق إلى ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، إذ أكد الجانبان دعمهما لصون الحقوق الكاملة للإيزيديين، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين المكونات.