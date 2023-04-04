مسرور بارزاني بعد اتفاق تصدير النفط: يجب أن نركز الآن على توسيع التعاون بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، بياناً بشأن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتصدير نفط الإقليم، مشدداً على ضرورة التركيز على توسيع التعاون بين بغداد وأربيل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وقّعنا اليوم اتفاقاً مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتصدير النفط، مما سيُرسي أساساً نحو عهد جديد من التعاون المتين والمستمر بين أربيل وبغداد".

وأضاف، "في اجتماعاتنا ببغداد، شكرتُ رئيس الوزراء على قيادته ودوره الرئيسي في تجديد التعاون بيننا، إذ أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة البلاد برمتها، وبضمنها إقليم كوردستان. وكلا الجانبين متفق بأن لدينا الآن إطاراً إزاء مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما أن المناقشات المتعلقة بإعداد قانون اتحادي جديد خاص بالنفط والغاز قد تنطلق في المستقبل القريب".

وتابع بارزاني، "لقد ألحقت المشاكل والعقبات الأخيرة تجاه صادرات نفط إقليم كوردستان الضرر بالبلاد كلها، إلا أن هذا الاتفاق سيوفر الإيرادات اللازمة. ولطالما كان موقفنا يتمثل دائماً في العمل مع بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم حقوقنا تحت مظلة الدستور، ومن دون شك فإن الدور البارز للسيّد رئيس الوزراء الاتحادي سيمنح هذا الاتفاق دافعاً قوياً".

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان، "ابتداءً من اليوم، ستتعزز علاقتنا مع بغداد، ويمكننا أن نبدأ مرحلة جديدة من الثقة والتعاون، ومثلما قال السيّد رئيس الوزراء الاتحادي، فإنه يجب أن نركز الآن على توسيع فرص التعاون بين بغداد وأربيل، بما يعود بالنفع والفائدة على العراقيين كافة".

وختم بالقول، "أتقدمُ بالشكر إلى جناب الرئيس مسعود بارزاني على دوره المهم ودعمه المتواصل، كما أشكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على دعمه، كذلك أشكر الوفد الفني لكلا الجانبين، على ما بذلوه من عمل حثيث في الأسابيع الماضية، فقد بذلوا جهوداً مضنية ومكثّفة لإجراء هذه المباحثات، وكلي أمل بأن تصب في مصلحة شعب إقليم كوردستان وعموم الشعب العراقي".