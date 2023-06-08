مسرور بارزاني بشأن حصة الإقليم من الموازنة: بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن حكومته بذلت كل الجهود من أجل التوصل إلى إتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة للبلاد.

وقال بارزاني خلال استقباله السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي "أكدنا على بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وذلك بهدف حماية الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، ولن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا".

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، التباحث بشأن ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور واحترام الاتفاقات.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.