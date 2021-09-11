قادة كوردستان يستذكرون ثورة أيلول

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بيانا بمناسبة حلول الذكرى الستين لثورة أيلول ضد النظام البعثي السابق.

وقال بارزاني "نحيي اليوم الذكرى الستين لثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد، مستذكرين بإجلال وإكبار الوقفة البطولية لبواسل البيشمركة وسائر المناضلين ومن مختلف مكونات كوردستان، ممن شاركوا في هذه الثورة التي عمّت أرجاء كوردستان وحققت العديد من المنجزات القومية والوطنية".

وأردف بالقول إن "استذكار ذكرى ثورة أيلول الشامخة، إحياء للمسيرة التاريخية في الدفاع والنضال والتضحية والفداء والذود عن شعب كوردستان من أجل وجوده وحقوقه وهويته الوطنية".

كما أشار إلى أنه "بالرغم من أن شعب كوردستان كان دائماً مع الحلول السلمية والحوار لنيل حقوقه الوطنية، إلا أنه وفي الوقت ذاته دافع عنها بإرادة صلبة، وقد تحققت بصموده واحدة من أهم منجزات ثورة أيلول وذلك بتوقيع اتفاقية ١١ آذار التاريخية، والتي اضطر فيها النظام البعثي إلى الاعتراف بجزء من الحقوق الوطنية لشعب كوردستان".

وقال ايضا "إذ نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة أيلول الخالدة، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال يواصل دوره الريادي والقيادي في قيادة شعب كوردستان وحماية منجزاته الدستورية وصون حقوقه. فلقد ظل الحزب الديمقراطي الكوردستاني طوال عقود، وما زال، مبعثاً للأمل الحقيقي في تحقيق الإنجازات والحفاظ على حقوق شعب كوردستان، وهو العامل الفاعل والقوي في ضمان الأمن والاستقرار والبناء والإعمار".

وتابع بالقول "مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، فإننا واثقون تماماً بأن شعب كوردستان سيجدد مرة أخرى ثقته الراسخة في الحزب ورسالته ومبادئه القومية والوطنية لمواصلة مسيرة قيادة شعب كوردستان وتحقيق المزيد من المنجزات من أجل غد مشرق وكوردستان قوية".