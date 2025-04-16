مسرور بارزاني: برلمان الإقليم لا يمكن حله ونتعاون مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أن برلمان الإقليم ليس ملكاً لجهة سياسية بعينها، ولا يمكن حله خارج الأطر الدستورية، فيما بين وجود تعاون مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أي جهة سياسية لا تستطيع حل برلمان كوردستان، لأنه مؤسسة منتخبة من قبل الشعب، وجميع الأطراف السياسية في الإقليم تتحمل المسؤولية أمام المواطنين".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح بارزاني أن "العلاقات جيدة جداً وتسير في الاتجاه الصحيح، ونتعاون حالياً على تشكيل حكومة جديدة للإقليم على أسس التفاهم والشراكة".

أما بشأن برنامج "حسابي"، فقد شدد رئيس الحكومة على أن "البرنامج صُمم لمصلحة المواطنين، ويهدف إلى ضمان حساب بنكي محترم لكل موظف حكومي"، مضيفاً: "كل من يعارض هذا المشروع يقف خلفه دوافع وأجندات حزبية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة".