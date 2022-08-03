مسرور بارزاني بذكرى إبادة الإيزيديين: يجب الشروع بتنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز / جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، التأكيد على أهمية الشروع بتنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع في المدينة، لإنهاء آلام ومعاناة الإيزيديين وغيرهم من النازحين تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم.

جاء ذلك، بمناسبة مرور ثمان سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون في قضاء سنجار، على يد تنظيم داعش عام 2014.

واستنكر بارزاني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بألم بالغ وحزن شديد جميع الشهداء والمفقودين في هذه الجريمة البشعة التي طالت آلاف الأبرياء بين سفكٍ جماعي للدماء واختطافٍ وتهجيرٍ وتدميرٍ".

وأضاف: "لقد كانت هذه الجريمة مأساة وفاجعة يستحيل نسيانها، وقد هزت ضمير شعب كوردستان والإنسانية جمعاء، ولا يجوز مطلقاً السماح بتكرار مثل هذه الإبادات والجرائم في أي مكان من العالم".

وشدد بارزاني، على ضرورة "عدم نسيان تلك التضحيات الجسام التي قدمتها قوات البيشمركة الكوردستانية في سبيل تحرير سنجار من أيدي إرهابيي داعش، بقيادةٍ ميدانيةٍ وإشرافٍ مباشر من جناب الرئيس مسعود بارزاني"، مؤكداً أن "سنجار تحررت بدماء مئات الشهداء من بواسل بيشمركة كوردستان وصناديدها".

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أن "ما يؤسف له حقاً أن الإيزيديين تكبدوا فصولاً من الشدائد والمعاناة، سواء في التاريخ القديم أو الحديث أو طوال السنوات الماضية، وما زالوا يعانون الآن، لا سيما أن سنجار أصبحت غير آمنة حيث لا يستطيع النازحون العودة إليها بعد وقوعها تحت هيمنة المسلحين الخارجين عن القانون".

وأكد بارزاني، ضرورة "الشروع بتنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع في المدينة، بما يضمن إخراج الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون لإنهاء آلام ومعاناة نازحي سنجار تمهيداً لعودتهم إلى بيوتهم برأس مرفوعة".

ولفت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بهدف إعادة بناء سنجار وغيرها من مناطق الإيزيديين، وتقديم أفضل الخدمات إليهم، وتعويض عائلاتهم الضحايا بموجب قانون الناجيات الإيزيديات الذي أقرّه مجلس النواب العراقي".

وخلص بارزاني، إلى القول إن "حكومة إقليم كوردستان تعمل باستمرار مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) لمحاكمة مجرمي داعش وأرشفة ما اقترفوه من فظائع لزيادة التعريف بالإبادة الجماعية التي استهدفت الإيزيديين".