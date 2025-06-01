مسرور بارزاني: بدأنا شراكة إستراتيجية مع أمريكا لتحويل كوردستان لمركز طاقة وابتكار

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد، أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة شكّلت بداية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية، فيما أشار إلى مواصلة العمل على تأمين الكهرباء بشكل دائم بإقليم كوردستان.

وقال بارزاني، خلال كلمة في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة الأمريكية في دهوك: "لقد شرعنا في حكومة إقليم كوردستان بسلسلة من الإصلاحات الشاملة التي ليست مجرد أفكار نظرية، بل لها تأثيرات ملموسة ومباشرة على تحسين معيشة شعب كوردستان، ونهدف من خلالها إلى توفير حياة مزدهرة ونمو اقتصادي مستدام".

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة "شكّلت بداية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الطاقة، وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل نوعية وتحفيز بيئة الابتكار والاستثمار في الإقليم".

وأضاف بارزاني، أن "إقليم كوردستان ولأول مرة في تاريخه يشهد تحولاً اقتصادياً غير معتمد فقط على النفط، بل يستند إلى تنويع قطاعات حيوية مثل الزراعة والخدمات المصرفية"، مشيراً إلى "مشاريع بنى تحتية مهمة، منها تحسين نظام توزيع المياه وإنشاء صندوق خاص لحماية مستقبل الأجيال القادمة".

كما أعلن عن "مواصلة العمل على مشروع روناهي لتأمين الكهرباء بشكل دائم، إلى جانب إطلاق مبادرة حسابي، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى ترسيخ الشمول المالي عبر الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشفافية".

وحول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تابع بارزاني، قائلاً إنه "لم يعد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت واقعاً محورياً، ونحن نشجع على الاستثمار في مراكز الابتكار وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع التكنولوجي، وندعو شبابنا للانخراط في هذه الثورة العالمية".

وتطرق رئيس حكومة الإقليم، إلى القطاع الصحي، مثنياً على تخريج أول دفعة من طلبة التمريض في الجامعة الأمريكية – كوردستان، والذين تلقوا دعماً شاملاً عبر منح دراسية.

ووصفهم بأنهم "أمل واعد لكوردستان أكثر صحة ورفاهية"، مؤكداً "استمرار دعم الحكومة لتطوير برامج مهنية متقدمة في هذا المجال".

كما شدد بارزاني على أهمية التعليم بوصفه القاعدة التي تقوم عليها كل أشكال التقدم، قائلاً: "ننفذ إصلاحات جذرية في قطاع التربية لبناء نظام تعليمي شفاف ومسؤول، مع تركيز خاص على جودة التعليم منذ المراحل الابتدائية وحتى التعليم العالي، وغرس ثقافة التعليم المستمر".