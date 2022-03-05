مسرور بارزاني: انتفاضة آذار تبرهن عدم تخلي شعب كوردستان عن حقوقه

شفق نيوز / أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم السبت، بياناً بمناسبة حلول الذكرى السنوية لـ"انتفاضة آذار المجيدة".

وهنأ بارزاني، في بيانه الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة التي انطلقت شرارتها عام 1991، لـ"عموم الكوردستانيين، وعلى وجه الخصوص بواسل البيشمركة وعائلات الشهداء الشامخين".

وقال رئيس حكومة كوردستان، إن "هذه الانتفاضة شكلت نقطة تحول تاريخية وإرادة ورسالة قوية ومؤثرة للشعب الكوردستاني، في رفض القمع والاحتلال والقهر، وكانت ثمرة تلاحم وتوحد جميع أهالي كوردستان بمختلف مكوناتهم، وقد تحققت في ظلها منجزات عظيمة، ومكّنت شعب كوردستان من الظفر بمؤسسات دستورية، ليمضي في مسيرته نحو غد أفضل".

وأضاف أن "إحدى أهم رسائل انتفاضة عام 1991 هي أن شعب كوردستان لن يتخلى مطلقاً عن حقوقه ومطالبه القومية والعيش في حياة حرة وكريمة، وقد ضحى بالغالي والنفيس في سبيل ذلك".

وووجه بارزاني، بضرورة أن تدافع القوى والأطراف وشعب كوردستان عامة، بالعزيمة نفسها التي عُرف بها خلال الانتفاضة، عن "المنجزات والحقوق المشروعة التي تحققت بدماء آلاف الشهداء".

وخلص إلى القول: "نطمئن الشعب الكوردستاني الصامد، بأننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا الدستورية بكل السبل، وأن كوردستان ستظل مثالاً ساطعاً للتقدم والازدهار والإعمار والتعايش السلمي بين المكونات كافة".