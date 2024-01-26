مسرور بارزاني: الإدانات لن تضع حداً للاعتداءات التي يتعرض لها إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة، ان التصريحات و الإدانات بشأن ما يتعرض له اقليم كوردستان، لن تضع حداً لـ"هجمات الأعداء".

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهجمات المختلفة التي يتعرض لها إقليم كوردستان هي محاولات من قبل الأعداء والخونة لتقويض كيان الإقليم، ويعتقدون أن مع هذه الهجمات والضغوط المستمرة ستنهار كوردستان".

وأضاف أن "الشعب المكافح والوطني وحكومة إقليم كوردستان أقوى بكثير من أن يهزم بالتآمر والظلم، وفي النتيجة ستبقى خيبة الأمل للأعداء والخونة".

وتابع؛ "نشكر تضامن وموقف الدول الصديقة التي طالما أدانت هذه الهجمات، إلا أن التصريحات والإدانات لن تضع حداً لهذه المؤامرات والاعتداءات ولن تمنع تكرارها مرة أخرى".

واشار إلى أنه "من المهم أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات عملية لإنهاء التهديد الذي يشكله هؤلاء الخارجون عن القانون، ويجب عليها حماية أمن العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كوردستان".

ودعا رئيس حكومة الاقليم؛ الدول الصديقة إلى اتخاذ الإجراءات الجادة وتقديم المساعدة الميدانية لنا لحماية أمن شعبنا والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي في إقليم كوردستان.

كما دعا "الشعب الكوردستاني إلى مواجهة هذه المؤامرات بشجاعة عالية والحفاظ على الحس الوطني قوياً وعدم السماح للخونة وعبيد الأعداء بالتضحية بكوردستان ونضالها وإنجازاتها لجبنهم وجشعهم وانعدام ضميرهم".