سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: بغداد لم ترسل قط 17% من الموازنات العامة إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-16T11:52:58+0000
مسرور بارزاني: بغداد لم ترسل قط 17% من الموازنات العامة إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل قط 17 بالمئة من الموازنات العامة الى اقليم كوردستان، فيما نوه إلى أن حكومته لم تضغط على المهاجرين الكورد لمغادرة البلاد إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال بارزاني في حوار صحفي على هامش "ملتقى السلام وأمن الشرق الأوسط" في دهوك نظمته الجامعة الامريكية، إن مسألة الهجرة محل قلق عميق بالنسبة لنا، سلامة المواطنين الكورد في الحدود الأوروبية مهمة لنا ايضا.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين لم يغادروا بضغط من حكومة اقليم كوردستان، مردفا بالقول ان جزءا من المهاجرين غادروا بإرادتهم، وسلكوا الطرق القانونية، والجزء الآخر تعرض الى عمليات احتيال من قبل شبكات للتهريب والمتاجرة بالبشر.

واستطرد بارزاني بالقول "رغم ان الحكومة الاتحادية لم ترسل لنا الرواتب لعدة سنوات الا اننا وفرنا 100 الف فرصة عمل، متسائلا: لماذا الناس يأتون من بلدان اخرى ومن باقي مناطق العراق الى الاقليم للعمل؟

وتابع رئيس حكومة الاقليم بالقول: طالبنا من السكان في أوروبا تقديم المساعدة الى المهاجرين، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم تعمل على إعادة المهاجرين.

وعن الوضع الاقتصادي في الإقليم، قال مسرور بارزاني إن 85% من إيرادات الاقليم تذهب الى تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، مشيرا إلى أن الحكومة ليست مسؤولة فقط عمن يتقاضون الرواتب ولا نستطيع الاعتماد على إيرادات النفط لتمويلها والنهوض بالقطاعات الأخرى.

وأكد أن الإقليم غني بالثروات الزراعية والصناعية ويمكن الاستفادة من هذه الثروات لتنويع مصادر الدخل، لافتا الى انه "لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة ولو لم نقم بعملية الاصلاح لحدث انهيار بالاقليم.

وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن اكثر المشاكل التي واجهتهم هي السياسية، وكذلك قضية النازحين واللاجئين اثقلت كثيرا كاهل الحكومة.

واستطرد بالقول إن الحكومة الاتحادية لم ترسل قط 17 بالمئة من الموازنات المالية العامة إلى إقليم كوردستان بل ارسلت اقل من 13 بالمئة، وان بغداد لم ترسل اي مبالغ مالية خلال ستة أشهر من العام 2020.

related

مسرور بارزاني: لم نطلب ما يعارض الدستور ونرفض أي شيء أقل من حقوقنا

Date: 2020-07-17 14:59:09
مسرور بارزاني: لم نطلب ما يعارض الدستور ونرفض أي شيء أقل من حقوقنا

حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

Date: 2019-11-05 17:02:05
حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

حكومة مسرور بارزاني: نتعرض لهجمة اعلامية في بغداد.. هكذا سنواجهها

Date: 2019-07-16 10:36:51
حكومة مسرور بارزاني: نتعرض لهجمة اعلامية في بغداد.. هكذا سنواجهها

مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار بأمننا وسلمنا

Date: 2020-10-26 14:56:11
مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار بأمننا وسلمنا

حكومة إقليم كوردستان تتوصل إلى "معلومات جديدة" بشأن هجوم أربيل (تحديث)

Date: 2021-02-25 11:09:12
حكومة إقليم كوردستان تتوصل إلى "معلومات جديدة" بشأن هجوم أربيل (تحديث)

مسرور بارزاني يجتمع مع وفد أمريكي برئاسة جيفري

Date: 2019-12-07 10:28:21
مسرور بارزاني يجتمع مع وفد أمريكي برئاسة جيفري

مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

Date: 2021-09-16 13:04:12
مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد