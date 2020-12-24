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مسرور بارزاني: المسيحيون لعبوا دوراً مهماً برقي المجتمع الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T13:53:00+0000
مسرور بارزاني: المسيحيون لعبوا دوراً مهماً برقي المجتمع الكوردستاني

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 كانون الأول (ديسمبر) 2020، تهنئة إلى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقال "إن المسيحيين مكون مهم وأصيل في المجتمع الكوردستاني، وقد لعبوا دوراً هامّاً في رقيه جنباً إلى جنب مع المكونات الأخرى، حتى غدا إقليم كوردستان واحة للتعايش القومي والديني في المنطقة".

وأضاف "وبهذه المناسبة السعيدة، نؤكد مجدداً على أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والوئام والتعايش السلمي بين مختلف المكونات، تلك الثقافة التي تحولت إلى أيقونة فخر واعتزاز لإقليم كوردستان، وأذ أعرب عن أملي بأن يسود الأمن والاستقرار والرخاء مع حلول هذه الأعياد، فإني أتمنى أن تنتهي الأزمات والمعاناة في كوردستان والعالم بأسره".

 

 

 

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