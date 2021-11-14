مسرور بارزاني: اللاجئون الكورد تعرضوا للخداع

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، عن قلقه بشأن اوضاع اللاجئين الكورد على الحدود البيلاروسية البولندية، معلنا عن ان تحسين أوضاعهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وكتب بارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، انه قلق كثيرا بشأن اوضاع المواطنين الكورد وجميع الاشخاص الذين علقوا الان على حدود الاتحاد الاوربي.

واضاف بارزاني ان تحسين اوضاعهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، موضحا انهم خدعوا من قبل المهربين وتجار البشر وعدد من الشبكات الاجنبية.

وجاء في قسم اخر من التغريدة انه "على اتصال مع شركائنا واعمل على الاطمئنان على سلامة وامن هؤلاء المواطنين".

وكان مجلس امن اقليم كوردستان قد اتهم في وقت سابق، اليوم الاحد، عددا من الاطراف المناوئة باستغلال قضية المهاجرين في بيلاروسيا للإساءة للاقليم من اجل الحصول حق اللجوء في البلدان الغربية.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، انه منذ مدة عادت ظاهرة الهجرة الى دول الغرب وان مجموعة من مواطني اقليم كوردستان توجهوا الى بيلاروسيا من اجل الحصول على حق اللجوء بأمل حق اللجوء في الدول الغربية، مشيرا الى ان قسما من هؤلاء المواطنين تم استغلالهم من قبل حزب العمال الكوردستاني ومجموعة من المهربين وعددا من شركات السياحة وعددا من تجار السياسة بطرح عدد من الذرائع المختلفة وكيل التهم لاقليم كوردستان من اجل تقوية ملفات قبولهم في تلك الدول.

واضاف البيان ان اقليم كوردستان اصبح ملاذا آمنا للتعايش وحرية الفرد لذلك توجه عدد كبير من الاجانب ودول الجوار والمناطق الاخرى من العراق اليه واستفادوا من المناخ الامن في الاقليم كمكان للإقامة والبقاء، لافتا الى انه من جهة الحصول على فرص افضل للعيش فان اقليم كوردستان تشهد تقدما كبيرا واصبح مكانا لزيارة العديد من الناس من خارجه وهذا ما ساهم في خلق العديد من فرص العمل واستفاد منها اهالي الاقليم ايضا.

واضاف البيان ان المواطنين العالقين الان في بيلاروسيا صرفوا اموالا طائلة وسافروا بطرق قانونية للوصول الى تلك البلاد ومنها عبروا الى بلاد اخرى، مؤكدا ان اي شخص من اقليم كوردستان لم يضطر للسفر بسبب مشكلة سياسية او حرية شخصية.

واشار البيان الى ان هؤلاء المواطنين سافروا الى تلك الدول بكل حرية واذا لم تكن هناك حرية الفرد لم باستطاعتهم السفر بشكل قانوني عن طريق المطارات والمعابر الحدودية، لافتا الى ان المجلس يساند الحقوق القانونية والدستورية لاي انسان من اجل السفر، ولكن جميع تلك التهم والتشهيرات ضد اقليم كوردستان من اجل الحصول على حق اللجوء ليس امرا صحيحا.

وطالب البيان ، من جانب انساني، ايلاء الاهتمام باوضاع هؤلاء الاشخاص العالقين بين حدود الدول وان لا يصبح مواطنو الاقليم ضحية للمشكلات الدولية والا يتاجر احد بهذا الموضوع.